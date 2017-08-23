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    Минск пригласил Киев на российско-белорусские военные учения "Запад-2017"

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    В министерстве обороны Белоруссии сообщили, что на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии.
    Учения российских военных. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 авг – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Наблюдатели из семи стран, в том числе из Украины, а также ряда международных организаций приглашены на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "Опираясь на практику добрососедства и взаимности, в рамках Венского документа 2011 года ОБСЕ "О мерах укрепления доверия и безопасности", а также двусторонних договоренностей о дополнительных мерах укрепления доверия и безопасности, на мероприятие приглашены наблюдатели от семи стран: Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, Норвегии", — говорится в сообщении.

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    В пресс-службе также отметили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.

    В сообщении подчеркивается, что наблюдение за учениями "Запад-2017" организуется "в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами".

    Кроме того, по информации пресс-службы, проведение учений будут освещать представители средств массовой информации из десятков стран.

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии. Ранее ряд стран НАТО выражали обеспокоенность в связи с запланированными на сентябрь военными учениями России и Белоруссии. Так, Минобороны Литвы подготовило отчет об угрозах нацбезопасности и особую опасность оно усмотрело именно в учениях "Запад-2017". Минобороны Эстонии также не исключило инцидентов в ходе учений.

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    Кроме того, министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

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