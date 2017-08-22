Сурков и Волкер послали сигнал Киеву и ЕС - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В понедельник состоялись переговоры советника президента РФ Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера. Встреча проводилась в закрытом режиме — без присутствия СМИ. По итогам переговоров Сурков сообщил, что стороны договорились о продолжении совместной работы, обозначили темы для следующей встречи, а также согласились с тем, что мирный процесс — и на политическом треке, и в сфере безопасности — может и должен идти быстрее.

По мнению политолога Алексея Якубина, одним из ключевых нюансов этой встречи стало место ее проведения.

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"Минск для этого был выбран не просто так — это стало намеком всем сторонам, что речь идет об уже существующих Минских соглашениях и их выполнении. Никто не говорит о том, что будет какой-то новый формат — нужно выполнять тот "Минск", который есть. Встреча в белорусской столице — это сигнал для всех, кто бы хотел пересмотреть Минские договоренности и считает их неэффективными", — говорит эксперт.

Еще одним важным нюансом, по его мнению, стало то, что встреча проходила без Украины.

"Это — некий сигнал Киеву и его европейским партнерам со стороны Вашингтона и Москвы о том, что они не сумели продвинуть этот процесс. Если за три года Киев так и не смог приступить к реализации Минских соглашений, значит, обсуждения по выходу из кризиса будут проходить без Украины. Ожидается приезд Волкера в Киев, куда он прибудет, скорее всего, с наработкой предложений, которые обсуждались с Сурковым. А обсуждалась тема связки безопасности и политической части", — уверен политолог.

Якубин уверен, что стороны во многом возвращаются к теме, так называемой, формулы Штайнмайера.

"По ней, сначала нужно установить ситуацию деэкскалации, максимального прекращения огня, чтобы перемирие не нарушалось. Нарабатывается идея, возможно, силами ОБСЕ сделать решение конфликта более эффективным. После этого начнется обсуждение политической части, о чем в Минске наверняка говорили. Думаю, что эти вещи будут обговариваться Волкером в Киеве — возможно, в контексте будущего закона об интеграции Донбасса, который может быть внесен этой осенью для перформатирования участия Украины в контексте событий на востоке", — резюмировал он.