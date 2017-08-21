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    Политика

    Волкер однобоко оценивает ситуацию на Донбассе - Погребинский

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (19)

    (обновлено: )42430
    Политолог Михаил Погребинский в эфире "ГС" обратил внимание, что риторика спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера противоречит той деликатной миссии, которую на него возложили.
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Минске завершилась первая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Планировалось, что стороны обсудят российско-украинские отношения.

    Почему встреча прошла в закрытом для СМИ режиме, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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    "Она просто не могла проходить иначе. Тем более, что сам Волкер довольно неожиданно для человека, который имеет такую ​​миссию, много чего наговорил в интервью. Это неожиданно для спецпредставителя, у которого такая деликатная миссию. И в тех интервью, которые мы все читали, он продемонстрировал не полную адекватность в оценке ситуации на востоке Украины. И не удивительно, так как он общался исключительно с одной стороной. И даже на вопрос, поехал ли бы он в ДНР-ЛНР, он ответил, что как можно поехать туда, где опасно, и куда даже ОБСЕ не ездит", — отметил Погребинский.

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