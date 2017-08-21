Волкер однобоко оценивает ситуацию на Донбассе - Погребинский

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Минске завершилась первая встреча спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера с помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым. Планировалось, что стороны обсудят российско-украинские отношения.

Почему встреча прошла в закрытом для СМИ режиме, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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"Она просто не могла проходить иначе. Тем более, что сам Волкер довольно неожиданно для человека, который имеет такую ​​миссию, много чего наговорил в интервью. Это неожиданно для спецпредставителя, у которого такая деликатная миссию. И в тех интервью, которые мы все читали, он продемонстрировал не полную адекватность в оценке ситуации на востоке Украины. И не удивительно, так как он общался исключительно с одной стороной. И даже на вопрос, поехал ли бы он в ДНР-ЛНР, он ответил, что как можно поехать туда, где опасно, и куда даже ОБСЕ не ездит", — отметил Погребинский.