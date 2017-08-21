наверх
21.08.201719:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Сурков продолжит с Волкером совместную работу по Украине

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (18)

    (обновлено: )34641
    Как утверждает помощник президента России Владислав Сурков, мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее.
    Курт Волкер
    twitter.com/kvolker

    КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером продолжить совместную работу по Украине, были определены темы для следующей встречи.

    Читайте также: Многого не ждите. Карасев о встрече Волкера и Суркова по Донбассу

    "Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", — заявил Сурков по итогам встречи.

    Напомним, Волкер позднее также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    В Одессе заблокировали выезд из СИЗО, где произошло зверское убийство
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Теракт в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне