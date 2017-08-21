Сурков продолжит с Волкером совместную работу по Украине

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КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что договорился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером продолжить совместную работу по Украине, были определены темы для следующей встречи.

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"Договорились о продолжении совместной работы. Определили темы для следующей встречи. Согласились с тем, что мирный процесс и на политическом треке, и в сфере безопасности может и должен идти быстрее", — заявил Сурков по итогам встречи.

Напомним, Волкер позднее также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".