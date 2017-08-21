Сурков и Волкер проводят встречу в Минске

КИЕВ, 21 авг – РИА Новости Украина. В Минске проходит встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

"Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер встречаются в Минске в закрытом для СМИ режиме", — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

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На встрече, как сообщалось ранее, планируется обсудить российско-украинские отношения.

Напомним, Волкер позднее также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".