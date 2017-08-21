Многого не ждите. Карасев о встрече Волкера и Суркова по Донбассу

РИА Новости Украина

Максимум, которого следует ожидать от встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем РФ в Минске, может стать выработка предварительных позиций для будущих переговоров по Донбассу в рамках "нормандской четверки", никакие конкретные решения по Украине на встрече приниматься не будут, считает украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения. Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков, пишут РИА Новости.

"Во-первых, это консультационная встреча, никаких решений там приниматься не будет. Во-вторых, это первая встреча Суркова и Волкера, в-третьих, это только эпизод в серии встреч Волкера по Донбассу. После этого последуют встречи в Вильнюсе, Киеве и госдепе. Поэтому горизонт ожиданий от переговоров Волкера и Суркова должен был сужен до уровня обмена информацией, обмена мнениями и (выработки – Ред.) каких-то предварительных позиций для будущих переговоров в рамках "нормандской четверки" — либо в составе глав МИД, либо в составе глав государств", — сказал Карасев.

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Власти Украины в апреле 2014 года начали антитеррористическую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти в Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование в Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины. США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.