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    Сурков: встреча с Волкером была "полезной и конструктивной"

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (18)

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    Как заявил Сурков, текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию.
    Владислав Сурков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков назвал встречу со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, которая прошла в Минске, полезной и конструктивной, отметив, что приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась.

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    "Мы согласились, что текущая ситуация на юго-востоке Украины не может устраивать ни конфликтующие стороны, ни внешние силы, содействующие урегулированию. Дискуссия велась в тоне взаимного уважения и заинтересованности, честно, серьезно, без иллюзий и предвзятости", — заявил Сурков.

    "Приверженность минским соглашениям под сомнение не ставилась: обе стороны предложили свежие идеи и новаторские подходы по их реализации", — добавил он.

    Напомним, Волкер позднее также посетит Литву, где обсудит Украину, а 23 августа прилетит в Киев, где присоединится к министру обороны США Джеймсу Мэттису. Отмечается, что американские представители обсудят "последующие шаги в дипломатических переговорах".

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