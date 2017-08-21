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    Политика

    На встречу Волкера и Суркова по Украине не пустят прессу

    Тема:

    Минск. Встреча Волкер-Сурков (15)

    (обновлено: )21930
    Как сообщил дипломатический источник, встреча представителей России и США, которая состоится в Минске, запланирована ориентировочно на вторую половину понедельника.
    Курт Волкер
    УНИАН

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России пройдет в понедельник в Минске в закрытом для прессы формате, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    Ранее Госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения. Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

    "Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате", — сказал Мирончик, отвечая на вопрос о встрече помощника президента России Суркова и спецпредставителя США Волкера.

    Как сообщил РИА Новости дипломатический источник, встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня.

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