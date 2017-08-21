Волкер от Суркова может получить объективные данные о Донбассе - эксперт

РИА Новости Украина

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России может принести минимальные подвижки и дать американскому представителю более объективную информацию о ситуации в Донбассе, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа, планируется обсудить российско-украинские отношения. Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков, пишут РИА Новости.

"Минимальные ожидания у меня по поводу этой встречи есть… Есть возможность скорректировать позицию Волкера и его понимание того, что происходит (в Донбассе – Ред.), предоставив ему объективную информацию. В том числе со ссылками на ту же ОБСЕ. Еще один аргумент в пользу минимальных позитивных ожиданий связан с карьерными устремлениями Волкера, потому что он опытный и успешный дипломат. Вот мои аргументы в пользу того, что там могут быть достигнуты минимальные подвижки", — сказал Погребинский.

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При этом он отметил, что если американская сторона хочет позитивного результата, ей, и в частности Волкеру, придется считаться с интересами другой стороны.

Власти Украины в апреле 2014 года начали антитеррористическую операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после смены власти в Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины. США не участвует в нем, но периодически этот вопрос поднимается. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.