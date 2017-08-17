Встреча Волкер-Сурков: оружие для Украины и мир для Донбасса

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

На ожидаемой встрече спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова возможны какие-то шаги по интенсификации процесса мирного урегулирования украинского кризиса. При этом не исключена и интенсификация боевых действий в Донбассе, а поставки американского оружия на Украину может сорвать разве что скандал с ракетными двигателями для КНДР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, спецпредставитель США по Украине встретится с Сурковым в Москве в ближайшее время. Позже СМИ сообщили, что место встречи еще не определено, рассматриваются разные варианты, в том числе — Женева, Вена, Калининград, Минск.

Почему не выполняется "Минск-2"?

Первая встреча Волкера и Суркова будет, скорее всего, носить ознакомительный характер, но на Украине многие ожидают хоть каких-то шагов к мирному урегулированию затянувшегося конфликта на востоке страны.

Каждый день приходят сообщения о новых обстрелах, о новых жертвах в Донбассе. Результаты социологических исследований свидетельствуют: украинцы устали от войны и готовы на компромиссы ради достижения мира.

Между тем процесс реализации Минских соглашений практически остановлен. Переговоры "четверки", встречи контактной группы не приносят ощутимых результатов.

Ранее лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что власти Украины не способны выполнить политическую часть Минских соглашений (это "особый статус" Донбасса, амнистия, закон о местных выборах в Донбассе).

По словам политика, президент Украины Петр Порошенко — за выполнение договоренностей, но большинство в парламенте против. Другими словами, есть политическая воля, но нет политического ресурса.

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Медведчук отметил: если ситуация не изменится, то "результатом станет замороженный конфликт".

Не исключена и эскалация: в этом заинтересованы силы, представляющие "партию войны"… Но не стоит забывать и о том, что американские санкции против России, по сути, "развязывают" руки Кремлю в оказании помощи республикам Донбасса.

В ожидании "подвижек"

Но возможно, США и Россия вместе сумеют дать новый импульс мирному процессу. И первые шаги в этом направлении могут быть сделаны во время встречи Волкера и Суркова, предположил политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Ожидаем, что хоть какая-то подвижка (в процессе мирного урегулирования — Ред.) должна быть, потому что Москва и Вашингтон должны показать, что их диалог — это гораздо эффективнее, чем переговоры в формате "нормандской четверки", — сказал эксперт.

По мнению Бондаренко, Волкер и Сурков во время встречи могут обсудить то состояние, в каком находится Минский мирный процесс и подумать о том, что необходимо предпринять для его интенсификации.

Ранее газета "Известия" писала со ссылкой на близкий к Кремлю источник, что российская сторона намерена детально разъяснить спецпредставителю США все пункты Минских соглашений, которые, по российской оценке, не выполняются Киевом: будут предъявлены факты.

Оружие — "шаг к эскалации"

Не все верят в мирные намерения заокеанских партнеров Киева. Во всяком случае, поставки летального оружия Украине с мирными планами вяжутся плохо.

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине.

Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в АТО. По его мнению, возможные поставки оружия не "спровоцируют" Россию и "это никак не может изменить баланс сил".

Кость Бондаренко в связи с этим отметил, что оружие будет поставляться (об этом позаботятся лоббисты мощного военно-промышленного комплекса США), но — не обязательно будет использоваться…

Однако в Москве считают, что возможные поставки летальных видов вооружений Киеву приведут к дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.

Внутри Украины тоже высказывают предостережения. Так, внефракционный нардеп Надежда Савченко напомнила, что "на любое оружие также есть оружие… В любом случае оружие — это шаг к эскалации".

По мнению политолога Руслана Бортника, в эскалации на востоке Украины могут быть заинтересованы американские "ястребы", решающие свои внутриполитические проблемы (борьба с Дональдом Трампом) — поэтому ко всему надо быть готовыми, все может быть…

Неожиданным для сторонников поставок летального оружия стал набирающий обороты "ракетный" скандал. Украину подозревают в возможной причастности к поставке ракетных двигателей (или чертежей) в КНДР. По сообщениям СМИ, в США готовят полномасштабное расследование.

В связи с этим нардеп, бывший спикер "Правого сектора" Борислав Береза предположил, что история с двигателями — чья-то спланированная операция, направленная на срыв поставок летального оружия Киеву.

"Ястребы" и "голуби"

Украинские "ястребы" тоже не дремлют, они хорошо организованы, представлены во власти, к их услугам — большинство украинских СМИ. При этом сторонникам мира (а их достаточно много) просто опасно открыто высказывать свое мнение.

Об этом парадоксе написал в своем блоге представитель партии "Социалисты" Денис Жарких: "Вот если призывать к миру, то на Украине можно и по сопатке получить, и больно. А если топить за войну, то можно и орден получить, и денежки, а самому на эту войну и носа не совать".

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"Вот я думаю, почему я, Леонид Кожара, Руслан Коцаба зрадныки, а вот всевозможные истерические кликуши — патриоты Украины", — задал он риторический вопрос.

Напомним, согласно результатам исследования, проведенного в январе-марте 2017 года компанией GfK, лишь 17% опрошенных согласны с утверждением, что Украина должна возобновить полномасштабные военные действия, чтобы отвоевать территорию, которую контролируют ополченцы в Донецкой и Луганской областях.