Помощник Путина Сурков разъяснит Волкеру пункты минских соглашений - СМИ

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Помощник президента России Владислав Сурков встретится со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером в последние две недели августа в Москве, пишет газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", — цитирует газета дипломатический источник.

Собеседник, близкий к администрации Кремля, рассказал, что российская сторона намерена детально разъяснить все пункты минских соглашений, которые, по российской оценке, не выполняются Киевом. По словам собеседника "Известий", стороны будут обсуждать вопросы урегулирования в Украине и недопущения эскалации конфликта. Одной из главных тем станет соблюдение минских соглашений сторонами конфликта: Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

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"Москва предъявит факты, указывающие на то, что Киев не выполняет договоренности, и растолкует обязательства Украины по минским соглашениям", — добавил источник.

Со ссылкой на высокопоставленные источники в дипломатических кругах России издание сообщило также, что решение о встрече кураторов украинского направления в России и США было принято после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона на полях форума АСЕАН 6 августа в Маниле.

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Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины. А 23–24 июля Волкер посетил населенные пункты Авдеевка и Краматорск близ линии соприкосновения в Донбассе. После этого он направился в Париж, где обсудил с французскими и немецкими коллегами ход переговоров в "нормандском формате". Российскую сторону насторожили заявления Волкера, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия Украине.