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    Политика

    При эскалации в Донбассе формат АТО будет изменен - Генштаб

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (115)

    (обновлено: )27
    Виктор Муженко
    "Голос Украины"/Александр Клименко

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Формат проведения антитеррористической операции в Донбассе может быть изменен в случае обострения ситуации, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. 

    "На данный момент формат операции в зоне АТО, отвечает тем угрозам, которые существуют. В дальнейшем, в случае обострения, думаю, формат этой операции изменится", — сказал Муженко в интервью liga.net.

    Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.

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