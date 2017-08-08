При эскалации в Донбассе формат АТО будет изменен - Генштаб

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Формат проведения антитеррористической операции в Донбассе может быть изменен в случае обострения ситуации, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"На данный момент формат операции в зоне АТО, отвечает тем угрозам, которые существуют. В дальнейшем, в случае обострения, думаю, формат этой операции изменится", — сказал Муженко в интервью liga.net.

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции. Президент Петр Порошенко выступил против отмены "режима АТО" до принятия закона о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных.