Хроника 15 июня: новый формат АТО, "прямая линия" с Путиным, смерть обидчика Чорновол

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 15 июня, Совет нацбезопасности и обороны Украины сообщил о подготовке законопроекта по возвращению Донбасса под контроль Украины, Штаб блокады Донбасса анонсировал пресс-конференцию по поводу мобилизации, а главный военный прокурор заявил о попытках покушения на него. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

СНБО готовит законопроект по возвращению Донбасса под контроль Украины

Совет нацбезопасности и обороны Украины сообщил о подготовке законопроекта "Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей", эксперты в целом одобрили его концепцию. Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимо завершить "антитеррористическую операцию" в Донбассе и перейти к новому формату военной операции.

Штаб блокады Донбасса созывает пресс-конференцию по поводу мобилизации

Штаб торговой блокады в Донбассе проведет пресс-конференцию, посвященную мобилизации участников для начала второго этапа блокирования. На конференции, согласно сообщению, будут обсуждаться такие темы: мобилизация патриотов для начала активной фазы второго этапа блокады; освобождение военнопленных; национализация предприятий топливно-энергетического комплекса; развенчивание фейков о блокаде и вопрос создания так называемых штабов АНТИблокады.

Читайте также: Волонтер: в зоне АТО очень не хватает парамедиков

Главный военный прокурор заявил о попытках покушения на него

На главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса было совершено две попытки покушения. Об этом заместитель генерального прокурора сообщил в четверг, уточнив, что в опасности находятся также его дети. Соответствующее заявление Матиос сделал в четверг на слушаниях в комитете Верховной Рады по вопросам противодействия и предотвращения коррупции. В то же время Матиос отказался приводить дополнительные подробности ситуации с безопасностью собственных детей.

В Москве прошла пресс-конференция Путина

В четверг прошла "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами. В ходе мероприятия он оценил заявление украинского лидера Петра Порошенко о безвизовом режиме с Евросоюзом, в котором тот процитировал строчки из стихотворения Михаила Лермонтова: "Прощай, немытая Россия…". В целом глава РФ в ходе "прямой линии", которая длилась почти четыре часа, ответил на 73 вопроса.

В киевском изоляторе погиб криминальный авторитет, покушавшийся на Чорновол

В четверг, 15 июня, в камере был найден повешенным подозреваемый в организации в 2013 году нападения на Татьяну Чорновол криминальный авторитет Олег Нетребко по прозвищу Нетрик. Народный депутат Виталий Куприй уверяет, что эта смерть не была случайной, Нетребко повесили. Чорновол избили неизвестные на Бориспольской трассе в ночь на 25 декабря 2013 года.

ГПУ подозревает "Укрзализныцю" в финансировании терроризма

В финансировании терроризма подозревает Генеральная прокуратура чиновников публичного акционерного общества "Укрзализныця". "Установлено, что ряд коммерческих предприятий и должностных лиц ПАО "Укрзализныця" организовали поставку продукции предприятий, расположенных в ЛНР/ДНР, для нужд ОАО "Укрзализныця" с выводом государственных средств путем оплаты через ряд фиктивных предприятий в бюджеты псевдореспублик", — говорится в сообщении ГПУ.

Читайте также: Соцопрос: Украина в хаосе и упадке, но Майдана не будет… пока

Обыски у замглавы НАПК РИА Новости | Перейти в фотобанк Фотоитоги 15 июня: "Прямая линия" с Путиным, ДТП с участием Барны

В помещении Национального агентства по предотвращению коррупции накануне прошел обыск в служебном кабинете замглавы ведомства Руслана Радецкого. Глава МВД Арсен Аваков подтвердил, что правоохранители проводят обыски в кабинете Радецкого. "Речь идет о фальсификации документов, и по этому вопросу ведется расследование", — сказал Аваков, добавив, что других подробностей сообщить не может.

Умер актер Алексей Баталов

Утром в четверг в Москве на 89-м году жизни умер народный артист СССР Алексей Баталов. Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Алексей Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр. Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Именно 15 июня на нашей планете отмечается Всемирный день ветра. Инициаторами создания этого праздника стали Европейская ассоциация ветроэнергетики и Всемирный совет по энергии ветра. Цель его проведения — привлечение внимания общественности (в первую очередь, представителей энергетических комплексов разных стран) к огромному потенциалу ветроэнергетики.