В ДНР заявляют, что колонны "Правого сектора" идут на юг Донбасса

ДОНБАСС, 8 авг — РИА Новости Украина. Командование самопровозглашенной ДНР заявило о перемещении колонны бойцов подразделения ДУК "Правый сектор" в направлении юга Донбасс.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками из РСЗО "Град" позиций экстремистов из "Правого сектора".

"Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора". Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", — сказал представитель оперативного командования непризнанной ДНР.

Читайте также: Террористы в ЕС финансировались за счет социальных выплат

По его словам, бойцы "Правого сектора" двигаются на юг Донбасса якобы "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов" при обстреле позиций националистов из РСЗО "Град" в воскресенье днем.

"В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО"", — заявили в оперативном командовании.

Отметим, что официального подтверждения информации, распространенной представителями самопровозглашенной ДНР, нет.

В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.