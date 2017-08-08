наверх
08.08.201704:23
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В ДНР заявляют, что колонны "Правого сектора" идут на юг Донбасса

    (обновлено: )51
    В самопровозглашенной ДНР утверждают, что бойцы "Правого сектора" движутся на юг Донбасса, чтобы "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов".
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    ДОНБАСС, 8 авг — РИА Новости Украина. Командование самопровозглашенной ДНР заявило о перемещении колонны бойцов подразделения ДУК "Правый сектор" в направлении юга Донбасс.

    Ранее в оперативном командовании ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками из РСЗО "Град" позиций экстремистов из "Правого сектора".

    Встреча нормандской четверки в Берлине Архивное фото
    Michael Kappeler / POOL / AFP
    Токсичный формат. О перспективах встречи "нормандской четверки"

    "Около 19 часов в районе Марьинки отмечена колонна из пяти автобусов и пяти бронированных автомобилей "Краз", а также в районе Краматорска колонна из 28 грузовых автомобилей с националистами "Правого сектора". Вся техника двигалась в южном направлении в зону ответственности 59-й бригады", — сказал представитель оперативного командования непризнанной ДНР.

    Читайте также: Террористы в ЕС финансировались за счет социальных выплат

    По его словам, бойцы "Правого сектора" двигаются на юг Донбасса якобы "отомстить украинским военнослужащим за гибель своих побратимов" при обстреле позиций националистов из РСЗО "Град" в воскресенье днем.

    "В связи с этим все подразделения ВСУ, дислоцирующиеся на мариупольском направлении, приведены в боевую готовность. Командование "АТО" планирует применение имеющихся сил и средств для полной ликвидации подъехавших радикалов и обвинение в этом ВС ДНР через подконтрольные СМИ, находящиеся в зоне "АТО"", — заявили в оперативном командовании.

    Отметим, что официального подтверждения информации, распространенной представителями самопровозглашенной ДНР, нет. 

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожарный самолет ГСЧС Украины. Архивное фото
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Олег Супруненко
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого