Пентагон просит Белый дом предоставить летальное оружие Украине - СМИ

КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. Министерство обороны США (Пентагон) попросило Белый дом предоставить высокотехнологичное противотанковое вооружение Украине, передает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

По словам трех чиновников США, рекомендация Пентагона передать Украине высокотехнологичное противотанковое вооружение уже находится в Белом доме. Они также отметили, что предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью приблизительно около 50 млн долларов.

"Это правильный ход, и я вижу руку министра обороны Мэттиса во всем этом", — отметил бывший командующий НАТО, аналитик NBC News Джеймс Ставридис.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечалось, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".