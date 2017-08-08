С начала АТО в Донбассе погибли более трех тысяч силовиков - Генштаб

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. С начала боевых действий в Донбассе погибли свыше трех тысяч военных: боевые потери составили 2307 силовиков, небоевые потери силовиков составили еще 871 человек, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля — ред). Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства", — сказал Муженко в интервью liga.net.

По его словам, заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности.

"Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления", — подытожил Муженко.

Ранее сообщалось об обострении ситуации в зоне АТО.