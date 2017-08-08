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    С начала АТО в Донбассе погибли более трех тысяч силовиков - Генштаб

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (115)

    (обновлено: )6320
    Как сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, боевые потери составили 2307 военных, еще 8185 военнослужащих были ранены.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. С начала боевых действий в Донбассе погибли свыше трех тысяч военных: боевые потери составили 2307 силовиков, небоевые потери силовиков составили еще 871 человек, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко. 

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    "У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля — ред). Это чисто боевые потери. Небоевые — 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, — например, обращения с оружием, — гибель в ДТП, самоубийства", — сказал Муженко в интервью liga.net.

    По его словам, заявления, что небоевые потери превышают боевые, не соответствуют действительности.

    "Наоборот, по сравнению с 2015-2016 годами они уменьшились в разы. Это фактор манипуляции общественным мнением со стороны безответственных должностных лиц, а иногда и просто провокаторов, которые не несут ответственности за свои заявления", — подытожил Муженко.

    Ранее сообщалось об обострении ситуации в зоне АТО.

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