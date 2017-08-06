Детей Донбасса отправили отдыхать в Хорватию - Жебривский

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Хорватию на отдых отправились 86 детей из прифронтовой зоны АТО.

Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию. В этом году это не первая группа детей, которых отправляем за границу, и не последняя — дети должны видеть, как живут люди в мире, должны знать, как должна выглядеть и Украина", — написал он.

Жебривский при этом поблагодарил всех, кто принял участие в организации отдыха детей.