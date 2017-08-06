Детей Донбасса отправили отдыхать в Хорватию - Жебривский

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В Хорватию на отдых отправились 86 детей из прифронтовой зоны АТО.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
"86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию. В этом году это не первая группа детей, которых отправляем за границу, и не последняя — дети должны видеть, как живут люди в мире, должны знать, как должна выглядеть и Украина", — написал он.
Жебривский при этом поблагодарил всех, кто принял участие в организации отдыха детей.
Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.
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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.