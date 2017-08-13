СМИ сообщили детали предстоящей встречи Волкера и Суркова по Украине

КИЕВ, 13 авг – РИА Новости Украина. Точное место встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова пока не определено, рассматриваются различные варианты, в том числе Женева и Вена, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, спецпредставитель США по Украине встретится с Сурковым в Москве в ближайшее время. Позже газета "Известия" сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым достигнута: она состоится в Москве до конца августа. Посольство США в РФ не подтвердило данную информацию.

"Американские чиновники заявили, что место проведения встречи пока не определено, также рассматриваются нейтральные варианты – в Вене или Женеве", — сообщает агентство. По его данным, "американские и российские дипломаты готовятся ко встрече уже на следующей неделе, чтобы изучить пути урегулирования ситуации на востоке Украины".

Волкер стал спецпредставителем Госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Должность спецпредставителя по Украине при Госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины. А 23-24 июля Волкер посетил населенные пункты Авдеевка и Краматорск близ линии соприкосновения в Донбассе. После этого он направился в Париж, где обсудил с французскими и немецкими коллегами ход переговоров в "нормандском формате".

Читайте также: Добьется ли Волкер предоставления оружия Украине?

Российскую сторону "насторожили" заявления Волкера, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия Украине. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что разработчики подобных планов, "видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна".