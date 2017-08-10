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    Госдеп не комментирует сообщения о встрече Суркова с Волкером по Украине

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу в Минске (414)

    (обновлено: )29
    СМИ со ссылкой на источники сообщили, что достигнута договоренность о предстоящей встрече между Куртом Волкером и Владиславом Сурковым по Украине.
    Штаб-квартира Государственного департамента США. Архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США не стал комментировать сообщения о планирующейся в августе встрече помощника президента РФ Владислава Суркова с американским спецпредставителем по Украине Куртом Волкером.

    Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер в Донбассе
    Пресс-центр АТО, facebook
    Спецпредставитель Волкер: миротворец или торговец смертью?

    "На данный момент у нас нет информации о каких-либо поездках", — заявил РИА Новости представитель внешнеполитического ведомства.

    Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Как отмечается, она состоится в Москве до конца августа.

    Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины. А 23-24 июля Волкер посетил населенные пункты Авдеевка и Краматорск близ линии соприкосновения в Донбассе. После этого он направился в Париж, где обсудил с французскими и немецкими коллегами ход переговоров в "нормандском формате". Российскую сторону насторожили заявления Волкера, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия Украине.

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