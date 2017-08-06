Волкер в ближайшее время посетит Россию - Лавров

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В ближайшее время Россию посетит спецпредставитель госдепартамента по Украине Курт Волкер. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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"Рекс Тиллерсон подтвердил, что такой контакт с нашим представителем Владиславом Сурковым запланирован и состоится в ближайшее время", — сказал Лавров журналистам.

Он напомнил, что Волкер уже объехал немало столиц, включая Киев, Париж, Берлин, Лондон. "Нам будет интересно, какое представление о нынешнем положении дел составил американский специальный представитель", — отметил российский министр.

Ранее сообщалось, что в Маниле начались переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча проходит на фоне очередного скандала — США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.