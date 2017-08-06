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    Интервью

    Голубовская об опасности вируса Коксаки и его лечении

    (обновлено: )4710
    Обезвредить вирус Коксаки достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода, поэтому в первую очередь нужно строго соблюдать правила личной гигиены, пояснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
    Врач-инфекционист Ольга Голубовская
    Facebook Ольги Голубовской

    Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Семья украинских туристов, отдыхавшая в Турции, заразилась вирусом Коксаки.  Как рассказал турист, вирус очень быстро распространяется: сначала заболел один ребенок и в скором времени симптомы появились и у взрослых.

    Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом
    Facebook Виталия Куприя
    Представитель МИД по ситуации с украинцами и вирусом Коксаки

    В среду, 1 августа, МИД Украины дал поручение посольству Украины в Турции изучить вопрос эпидемиологической ситуации в стране и внести предложения относительно рекомендаций для украинцев. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич. Правда, по его словам, жалоб от украинских отдыхающих в Турции в посольство не поступало.

    Насколько опасен вирус Коксаки, как быстро и каким образом он распространяется, а также о том, как уберечь себя  и детей от инфекции в интервью РИА Новости Украина рассказала профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская.

    Что представляет из себя вирус Коксаки?

    — Вирус Коксаки относится к группе так называемых энтеровирусных заболеваний, которые передаются как кишечная инфекция, но возможен также и воздушно-капельный механизм передачи, он имеет гораздо меньшую роль, но тем не менее, такой механизм существует. Вспышку в Турции связывают с вирусом Коксаки, хотя я считаю, что, естественно, могут быть и другие энтеровирусы, которые всегда идут параллельно. Просто Коксаки дает достаточно яркую клиническую картину в виде соответствующих высыпаний, которая в англоязычной аббревиатуре  называется Hand, foot and mouth disease, или по-русски — симптом "нога-рука-рот". Именно в этих местах концентрируются пузырьковые высыпания.

    Facebook Виталия Куприя
    Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом

    Чем опасен вирус Коксаки?

    — Кроме того, что заболевание, особенно у детей,  может сопровождаться высокой температурой тела до 40 градусов достаточно длительное время (неделю и больше), вирусы могут поражать также и сердце —  вызывать достаточно тяжелые, вплоть до сердечной недостаточности, миокардиты, перикардиты. Могут поражать центральную нервную систему,  вызывать серозные менингиты (воспаление мягких мозговых оболочек) и даже восходящие параличи. Другие формы энтеровирусов могут вызывать геморрагические поражения глаз.

    Одна из клинических форм этого заболевания — повышение температуры тела и возникновение внезапной боли либо в области легких, либо в области брюшной стенки. При этом боль такая резкая, что больные не могут сделать вдох — дыхание становится поверхностным. Это состояние иногда имитирует даже «острый живот».

    Может быть просто лихорадящее состояние с диарейным синдромом. Кстати, следует напомнить, что при любых их формах может быть диарейный синдром разной степени выраженности, так как вирус размножается в том числе и в клетках кишечника — это его основное место.

    Чем опасен вирус в эпидемиологическом отношении? Как легко и быстро он распространяется?

    — Вирус очень устойчив во внешней среде, вот почему и вспышка достаточно стойкая. Сейчас стал известен один случай, но естественно, их гораздо больше. Обезвредить вирус достаточно сложно: он хорошо себя чувствует в поверхностных водах, например в бассейнах, на предметах обихода. Конечно, ультрафиолетовые прямые лучи на него действуют губительно, но такая  устойчивость вируса предрасполагает к достаточно интенсивной передаче.

    Больной ребенок. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Вирус Коксаки не редкость в Украине - медик

    Одним из правил нахождения в очаге является личная гигиена. Нужно без конца мыть руки, не только после посещения туалетов, но и вообще после посещения людных мест, поскольку вирус может находится везде. Поэтому локализовать подобные вспышки практически невозможно — для этого нужно закрывать помещения, проводить соответствующую дезинфекцию и так далее. Конечно, в разгар туристического сезоналокализовать вирус практически невозможно.

    Вирус Коксаки — это детская инфекционная болезнь?

    — Мир поменялся, вместе с ним поменялся и мир инфекционных болезней. Раньше энтеровирусные заболевания считались детской инфекцией, но сейчас ими болеет огромное количество взрослых. При этом мы наблюдаем семейные вспышки: кто-то первым заражается и переболевает вся семья — и дети и взрослые. Я наблюдаю подобное последние 5 лет в виде характерного симптома.

    Насколько тяжело лечится вирус Коксаки?

    — Это то вирусное заболевание, против которого специфического лечения не существует.  И мы не можем радикально никак повлиять на закономерность инфекционного процесса. Наша с вами задача — докторов и человека — не мешать нормально текущему инфекционному процессу, если он не выходит за рамки безопасной для жизни ситуации. Если у взрослого или у ребенка повышается температура тела до субфебрильных цифр,  ее не нужно сбивать жаропонижающими средствами, если нет других на это причин, например, органические поражения головного мозга, судорожная готовность и так далее. Потому что это — защитная реакция организма против вируса. При этом очень важно соблюдать постельный режим. Нужно лежать и меньше давать нагрузку на все системы и органы, включая сердечно-сосудистую систему. Нужно дать организму выработать антитела, а для этого нужно 5-7 дней.

    Facebook Виталия Куприя
    Украинские туристы в Турции заразились опасным вирусом

    Если температура "зашкаливает" и превышает 39-40 градусов, ее надо сбивать. Но тоже не фанатично, не до нормальных цифр и не по 5-6 раз в день, а исключительно тогда, когда она 39 или 40, но температуру 38 или 38,5 градусов сбивать не надо. И лучше сбивать температуру на ночь, поскольку ночью  она повышается в большей степени.

    Все остальное в лечении имеет абсолютно вспомогательное значение. Единственный способ нашего с вами выздоровления — это наш иммунитет, который вырабатывает специфическую защиту.

    В сети уже появились советы, как лечить вирус народными средствами — отварами трав. Можно прибегать к народным средствам?

    — Можно пить травки, но только те, которые не обладают токсичным действием. Можно и нужно пить большое количество жидкости. Это очень важно, поскольку когда наступает сгущение, то интоксикация усиливается.

    Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Семь золотых правил, спасающих жизнь, от инфекциониста Ольги Голубовской

    Если у человека возникает диарейный синдром, особенно у ребенка, то нужно пить не просто воду и чай, а обязательно  восполнять себя растворами, содержащими электролиты. При нарушении электролитного баланса человек очень плохо себя чувствует — испытвает слабость, потливость, перебои в области сердца. И чтобы этого не было (если нет рвоты) нужно обязательно восполнять себя растворами электролита. Так называемые оральные регидратационные смеси продаются в аптеках, их можно купить, и лучше взять с собой, отправляясь на отдых.

    А как лечить высыпания?

    — По моему мнению, ни в коем случае не следует смазывать высыпания фукорцином, особенно, если поражение распространенное и половина тела покрыта сыпью. Если речь идет о единичных пузырьках — пожалуйста, но если поражение обширное — ни в коем случае! Не нужно забывать, что в фукорцине содержится фенол, который страшно токсичен и может вызвать такие поражения, в том числе и костного мозга, которые могут быть  для человека вообще фатальными. Нужно обрабатывать сыпь антисептиком, можно и солевым растровом, но все же избегать анилиновых красителей, особенно тех, которые содержат токсичные для организма вещества.

    Можно ездить отдыхать в Турцию или все же воздержаться и не рисковать?

    — Карантин официально не объявлен, поэтому, в принципе, можно. Но нужно учитывать, что вирус находится повсюду  и соблюдать определенные правила. Нужно  объяснять детям, тем, которым можно что-то объяснить, что ни в коем случае руки не должны быть во рту, постоянно мыть руки, и мыться вообще. Желательно не купаться в бассейнах, особенно в тех местах, где были вспышки. И соблюдая такие правила, наверное, ездить можно, тем более, что раз не введены никакие запретительные меры, значит заболевание еще не вышло за определенные рамки.

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    Наверное, энеровирус можно "подхватить" не только на курортах Турции? Вырабатывается ли иммунитет к вирусу Коксаки?

    — Естественно, тем более, что активность энтеровирусов в последнее время повысилась. Что-то происходит в природе — это те процессы, которые мы не контролируем, раз в 10-15 лет наблюдается рост тех или иных инфекционных заболеваний. Видимо, за счет глобализации и происходят такие изменения. Люди сейчас ездят по всему миру, и мы привозим разные штаммы, помимо наших, региональных. А это энтеровирусное заболевание характеризуется тем, что иммунитет формируется только против того типа вируса, которым оно вызвано. Если другой тип вируса, тоже Коксаки, но другой, то человек заболеет снова.

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