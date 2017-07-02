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    Россия

    Лавров рассказал о критике России из-за конфликта в Донбассе

    (обновлено: )456100
    По словам министра иностранных дел России, он читал и до сих пор слышит "критику о том, что мы зря ввязались в конфликт на Донбассе, в Сирийский конфликт".
    Сергей Лавров
    МИД РФ

    КИЕВ, 2 июл — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как критикуют РФ из-за конфликта в Донбассе и в Сирии.

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    На втором Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве Лаврову задали вопрос о способности России идти на компромиссы в международной политике: "У Г.Киссинджера есть фраза, что Россия в исторической перспективе зачастую не шла на компромисс и получала поражение по тем или иным вопросам. Не кажется ли Вам, что по целому ряду международной повестки мы "играем не в своей лиге"?

    "Все зависит от того, кто смотрит на ту или иную ситуацию. Не знаю, воспринимается ли в политологическом сообществе, что мы "играем не в своей лиге". Я читал и до сих пор слышу критику о том, что мы зря ввязались в конфликт на Донбассе, в Сирийский конфликт", — цитируются слова Лаврова в стенограмме на сайте МИД РФ.

    "Если бы мы этого не сделали, мы бы предали свою цивилизацию, которую наши предки столетиями создавали, распространяли ее, как сказал Генри, на огромные пространства", — сказал Лавров.

    Ранее Лавров заявил, что сообщения о том, что минские соглашения по Украине себя исчерпали и необходимо переходить к другому формату, слышны в основном из Киева.

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