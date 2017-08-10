В посольстве США прокомментировали встречу Волкера и Суркова

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Посольство США в РФ не подтверждает информацию о встрече спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова, заявила РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсен.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Как отмечалось, она состоится в Москве до конца августа.

"Мы видели сообщения СМИ, но не подтверждаем встречу", — заявила Олсен.

Волкер стал спецпредставителем госдепа США в начале июля, сразу после первой встречи президентов России и США. Примечательно, что должность спецпредставителя по Украине при госдепе была создана впервые в истории США. Первый визит Волкера в Киев состоялся 9 июля. Тогда он в сопровождении Тиллерсона впервые встретился с руководством Украины. А 23-24 июля Волкер посетил населенные пункты Авдеевка и Краматорск близ линии соприкосновения в Донбассе. После этого он направился в Париж, где обсудил с французскими и немецкими коллегами ход переговоров в "нормандском формате".

Российскую сторону "насторожили" заявления Волкера, что Вашингтон рассматривает возможность поставок оружия Украине. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Михаил Ульянов заявил РИА Новости, что разработчики подобных планов, "видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна".