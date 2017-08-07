Эксперт оценивает переговоры Волкера с Сурковым, позиции США и РФ

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер посетит Москву. Визит состоится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, эту информацию уже подтвердил госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Чего ждать от этого визита, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Коли саме, за вашими прогнозами, може відбутися цей візит, і в якій атмосфері він проходитиме?

— Коли відбудеться, я думаю, що, якщо зараз дата не названа, то вона озвучується, можливо, навіть протягом наступного тижня робочого. Якщо брати оптимістичний сценарій. Але за будь-якого розкладу, я думаю, до кінця місяця це буде найближчим часом, я думаю, це там порядок денний узгоджується, але дата буде названа, я думаю, найближчими днями. Що стосується того, яка атмосфера і чого очікувати. Атмосфера не найсприятливіша в російсько-американських відносинах, м’яко кажучи, не найсприятливіша. Із запровадженням цих нових санкцій ще й погіршилася. Оцінка однозначна і з американського боку, і з російського боку, що це фактично найгірший стан двосторонніх відносин після завершення "холодної війни", і це в принципі навіть я це бачу, це відповідає дійсності. А отже, загальна атмосфера не сприятлива.

Але разом з тим оцю місію Волкера, її, можливо, треба якось вивести трошки за загальні рамки двосторонніх російсько-американських, американсько-російських відносин. Волкер має чітке завдання. Він цю свою поїздку до Москви анонсував тільки було його призначено спецпредставником голови Держдепу по Україні, і він в принципі працює над конкретним питанням, і це дає надію сподіватися на те, що піде конкретна робота от за пунктами, які він озвучив. Отже, я думаю, що це перша поїздка, а так в принципі, це і Лавров, міністр, сказав, що нам хотілося б, тобто російській стороні, нам хотілося би подивитися, яку картину ситуації оцього конфлікту на Донбасі склав для себе Волкер. І коли буде зрозуміла вся картина, тоді рухатися далі і узгоджувати далі позиції по цій уже картині.

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Чи вплинуть на переговори у Москві заяви про надання летальної зброї Україні?

— Це не компетенція Волкера, він може висловлювати свою точку зору. Але це процес, який паралельно іде, надання чи ненадання, чи надання сьогодні, чи завтра, чи надання цього, а ненадання цього виду озброєння, це торгівля зброєю, вона йде незалежно від цих політичних, дипломатичних процесів, тобто ці процеси там формулювання звучать, але це речі, які регламентуються зовсім іншими процесами, іншими силами. РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс за мир и против виз с РФ - опрос

Курт Волкер після призначення тримається досить впевнено, робить такі гучні, різкі заяви, а наскільки впливова загалом його посада як спецпредставника Держдепу США щодо України?

— Він перша особа виходить тепер щодо української теми і українського питання, але, я так розумію, що у нього є підтримка з боку щонайменше Тіллерсона. А чому Волкер так одразу почав ці заяви, бо він прийшов сформованою людиною, в нього вже є уявлення про це, причому уявлення, яке сформувалося багато років тому, яке підкріплено досвідом великим і практичною роботою, і досліджень, і наукових, і експертних, і будь-яких інших щодо цієї всієї нашої зони східної Європи, Росії і т.д. Але він чиновник, отже, він все одно максимум, що він може зробити, це підготувати пропозицію для керівника відомства, в якому він працює. І відповідно потім ці пропозиції будуть апробуватися, але це вже бюрократична робота, як проходять документи по відомствах, у нас приблизно так само вони проходять, і відповідно вони будуть змінюватись, а потім це ж тільки Державний департамент. Він такі більш різкі формулювання в публічній сфері допускає для того, щоб, очевидно, потім мати змогу їх або пом’якшити або навпаки наполягати на тому, що ці формулювання мають бути прийняті. Так що, я думаю, що його зараз переговори з Сурковим, вони ніякої конкретики не принесуть, але позиції будуть сформульовані, в тому числі і ця американська позиція, оте, що він заявив, що буде новий стратегічний підхід Америки до конфлікту, я думаю, що це він уже в Москві зможе заявити. Але, наскільки я розумію, в нього вже оця початкова позиція, з якою будуть починатися російсько-американські консультації з цього приводу в парі Волкер – Сурков, вона в нього вже сформульована, він її вже заявив, там можливо, будуть якісь деталі після оцієї європейської поїздки, але я думаю, що вона буде така наступальна.

Як в подальшому будуть розвиватися відносини між США та Росією? Наскільки поїздка Волкера буде в цьому плані визначальною?

— Поїздка Волкера не буде в цьому абсолютно мати якогось там серйозного значення, бо він все-таки рядовий співробітник, а відносини визначаються на іншому рівні. А щодо цих російсько-американських відносин, думаю, що зараз, протягом ще там одного-двох місяців після повернення Трампа з відпустки, безумовно, буде йти ще якась така конфронтаційна тенденція посилюватися, і будуть різкі заяви, і будуть, можливо, ще якісь різкі кроки з обох боків, а потім, я думаю, вже ближче до кінця року піде те, що американці обіцяли — піде от діалог. Те, що ми згадали Тіллерсона сьогодні уже не один раз, те, що він сформулював пару місяців, можливо, три місяці тому, що ми з Росією готові співпрацювати, тобто у нас до Росії є вимоги, у нас до Росії є претензії, він інші слова казав, але зміст який, але ми з Росією готові розвивати діалог там, де це для нас важливо, там, де ми можемо співпрацювати разом, Америка і Росія, я думаю, що до кінця року цей діалог уже в якихсь формах, він піде.

Як така ситуація позначиться на Україні?

— На Україні вона позначить позитивно, якщо вони досягнуть, американці і росіяни, якщо їм вдасться досягнути якогось такого напівкомпромісного підходу. Америка від свого підходу не відмовиться, бо це Америка, вона гегемон в системі міжнародних відносин, взагалі американці навіть не думають, що хтось там може щось їм запропонувати, щоб вони відмовлялися від своїх позицій, тим більше, що в них є інтереси стратегічні тут, і вони цього не приховують, і це так і є і т.д., тобто це державна політика і державна стратегія, яка не змінюється від того, хто там – Трамп, Клінтон чи хто там буде наступний, вона є постійною, константною. Але, якщо їм вдасться знайти якийсь варіант, коли будуть оці американські пропозиції і американська нова стратегія щодо України, але з урахуванням певних інтересів Росії, які не будуть суперечити цій платформі, то для нас це буде позитивно, це тоді, я думаю, що вдасться виключити можливість ескалації військової частини цього конфлікту. І, якщо це вдасться зробити, тоді вже можна буде рухатися вперед по напрямку оцього мирного врегулювання без поновлення чи без активізації оцих посилених бойових дій із того чи іншого боку.

Ранее эксперт-международник Евгений Ярошенко в эфире "ГС" заявил, что назначение спецпредставителя США, который будет заниматься только Украиной, снижает риск того, что Штаты привяжут украинский вопрос к сирийскому.