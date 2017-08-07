Охрименко: банковская система Украины в стагнации

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Стало известно, какие украинские банки зарабатывают больше других. Финучреждения отчитались за первое полугодие 2017 года.

Самый высокий доход у "Райффайзен Банк Аваль" — более 2,7 миллиарда гривен. На втором месте по уровню доходности оказался "Укрэксимбанк". Он увеличил состояние на 736 миллионов гривен. И замыкает тройку лидеров "Ситибанк": его прибыль за шесть месяцев составила 598 миллионов гривен.

Наиболее убыточными украинскими банками стали "Проминвестбанк", "ПриватБанк" и "ВТБ".

Состояние банковской системы Украины в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Особисто для вас, як для фахівця, саме така трійка лідерів є несподіванкою?

— Ні, це звичайна трійка. Звертаю увагу, це не податковий прибуток, це бухгалтерський прибуток. Просто з першого січня 2017 року поміняли методику розрахунку резервів, як результат — дійсно, в "Райффайзена" появився прибуток. Ще раз повторю, це не справжні гроші, це бухгалтерський облік. Просто зменшили відрахування в резерви під проблемні кредити, але сума проблемних кредитів від цього не зменшилась, і тому вийшла ця гра. З "ПриватБанком", самі знаєте, там амбіцій багато, там нарахували велику кількість резервів, ви самі розумієте, що там, як сказати, коса на камінь найшла.

А наскільки цей рейтинг справить враження на пересічних громадян України? Наскільки вони орієнтуватимуться, куди нести свої гроші?

— Дійсно, українці ніколи не звертають увагу на прибутковість, вони звертають увагу на відсотки. "Райффайзен банк" фактично не залучає, як він, він дуже низькі відсотки по вкладах, вкрай низькі, йому просто не потрібні гроші. Він фактично не кредитує взагалі, і не планує кредитувати, в основному він займається касовим обслуговуванням, картки і так далі, тому відсотки дуже маленькі, можливо, хтось розміщає, хтось не розміщає. Тобто все-таки українці більш орієнтовані на те, щоб були нормальні відсотки.

Що це означає? Адже кредитування — одна із основних діяльностей банка, інакше просто він не існуватиме?

— По закону — да. Але на сьогоднішній момент в нас фактично всі банки, де власники — представники євроспільноти, взагалі не видають кредити. Заборонили строго-настрого, сказали — тільки дасте, по рукам будемо бити, тільки так. І на сьогоднішній момент, більш якось там оці споживчі кредити на картки якось дають, там невеликі суми. Бізнес — заборонено, іпотечні кредити — заборонено, експортерам — заборонено. Теж треба зрозуміти, дивіться, кількість проблемних кредитів в тому ж "Райффайзен Банк Аваль" — 78%, куди далі, ще трішки і буде 100. Просто, дійсно, на сьогоднішній момент, що трапилось? Після цього, так сказати, банкопаду, після реформ Гонтаревої, у нас офіційно загальна кількість проблемних кредитів по всій банківській системі — 57%, дуже багато. Тобто 57% кредитів проблемних, але в деяких банках буває і більше. І дійсно керівництво банку, власники сказали — більше ніяких кредитів, все, стоп, картки — обслуговуйте, розрахунки обслуговуйте, кредити — заборонили.

Виходить так, що не працює і ця гілка економіки України? Банківська система зараз перебуває в такому латентному стані?

— Дійсно не працює. Офіційно дивимось статистику України: у нас більш-менш ще державним монополіям позики дають, але ви самі розумієте, що це не зовсім кредитування, а ринковим клієнтам позики не дають. Частіше, що відбувається? Наприклад, стара позика у валюті міняють на нову позику у гривні, но це не кредитування. Єдине, що більш-менш якось так жевріє — це споживче кредитування населення, але ж ви самі знаєте, що це дуже багато нарікань, тому що це, по-перше, дуже великі відсотки, по-друге, споживче кредитування потрібне, але ж потрібне й іпотечне кредитування, автокредитування, а, перш за все, кредитування бізнесу. Бізнес зараз у нас ніхто не кредитує. Це дійсно дуже негативно впливає на економіку України в цілому.

Поки не буде кредитування, не буде і зростання економіки. Просто є дуже багато і наукових теорій, і практик, кредити — це якби енергія, кров. Якщо зросте кредитування — вся економіка. Нема кредитів — економіка в стадії стагнації. І зараз ми якраз і спостерігаємо стадію стагнації, коли навіть бізнес великий не може взяти собі позики і говорить — от були б позики, я б розвивався, а так я поки що тільки працюю, а про розвиток нічого і говорити.

Що зараз відбувається в "ПриватБанку"? Тепер "ПриватБанк" опинився серед збиткових банків, правда?

— Ще раз повторюю, це не справжні гроші — це бухгалтерський облік, тобто просто формували дуже великі резерви під проблемні кредити. Якщо поміняють методику, як це зробили, в "Авалі", переформують, у нас "ПриватБанк" буде прибутковий, тобто не звертайте уваги на це, взагалі це нічого не має значення. "ПриватБанк" працює, споживчі кредити видає, депозити залучає, кредити юридичним особам — державним монополіям дає, успішно обслуговують картки, рахунки, як бачите, проблем таких не існує, і багато українців користуються картковим сервісом, я думаю, в майбутньому буде успішно розвиватися і працювати.

Що відбуватиметься далі із курсами валют в Україні?

— Все дуже просто, це навіть тут не складно. Є сезонний фактор. Як правило, в другій половині серпня буде спостерігатися девальвація, спочатку вона буде доволі така різка, завжди у нас виходить вже бізнес починає купувати товари і готуватися до осені, і дійсно можемо побачити, коли курс там — 26, потім — 26,5 и 26,7, а люди зразу "Вау", а потім на початку трошки відбудеться ревальвація, а далі буде така девальвація. Розумієте, як правило, восени і взимку ми спостерігаємо девальвацію, влітку — ревальвацію. Ми зараз бачимо цю ревальвацію. В принципі, я надіюся, десь на 27 — і зупинимось. Максимально — 28, 28,5. 30 — може бути, але якщо буде ряд негативних факторів.

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Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко рассказал, что количество убыточных банков снизилось из-за уменьшения процентных ставок.