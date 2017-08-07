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    В мире

    По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в штате Оклахома в США

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    Торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (09.00 по Киеву). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.
    Последствия торнадо в США. Архивное фото
    REUTERS Tami Chappell

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Оклахома, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя больницы, где потерпевшим была оказана медицинская помощь.

    Торнадо в Оклахоме
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    В сеть попали новые кадры разрушительного торнадо в США

    По данным агентства, торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (09.00 по Киеву). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.

    Сообщений о жертвах не поступало.

    Ранее в интернете были опубликованы кадры мощного торнадо в Оклахоме, в результате которого два человека погибли и 25 пострадали.

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