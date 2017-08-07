По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в штате Оклахома в США

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в американском штате Оклахома, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя больницы, где потерпевшим была оказана медицинская помощь.

По данным агентства, торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (09.00 по Киеву). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.

Сообщений о жертвах не поступало.

Ранее в интернете были опубликованы кадры мощного торнадо в Оклахоме, в результате которого два человека погибли и 25 пострадали.