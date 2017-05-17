Торнадо в США: один человек погиб и 25 пострадали

ВАШИНГТОН, 17 мая – РИА Новости. Сильный торнадо обрушился во вторник на округ Бэррон в американском штате Висконсин в США, передает местный телеканал WQOW.

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По информации телеканала, который ссылается на шерифа округа Криса Фитцджеральда, в результате разгула стихии погиб один и пострадали 25 человек.

Наибольший ущерб нанесен парковке с трейлерами, в которых проживали люди, а также птицеферме.

Торнадо довольно часто явление в США. Так, только во вторник, помимо Висконсина, они были зафиксированы в штатах Техас, Небраска, Оклахома, Канзас.

Напомним, в феврале на крупнейший город штата Техас Хьюстон обрушилась серия из шести торнадо. В результате непогоды пострадали не менее шести человек.