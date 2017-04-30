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    В мире

    В Техасе торнадо убило пять человек, 50 раненых оказались в больнице

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    Было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.
    Торнадо в США
    REUTERS Ben Depp

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В американском штате Техас в результате обрушившегося торнадо погибли по меньшей мере пять человек, сообщает агентство Рейтер.

    Торнадо в Сан-Антонио
    @KENS5Andrea
    Разрушительный торнадо в Техасе: тысячи людей остались без света

    По информации агентства, было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.

    Ранее сообщалось, что власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями.

    Жертвой наводнений в штате Миссури стала женщина, более трех десятков человек удалось спасти. Около 100 человек были эвакуированы из районов подтопления.

    Напомним, в феврале на крупнейший город штата Техас Хьюстон обрушилась серия из шести торнадо. В результате непогоды пострадали не менее шести человек. 

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