В Техасе торнадо убило пять человек, 50 раненых оказались в больнице

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В американском штате Техас в результате обрушившегося торнадо погибли по меньшей мере пять человек, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.

Ранее сообщалось, что власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями.

Жертвой наводнений в штате Миссури стала женщина, более трех десятков человек удалось спасти. Около 100 человек были эвакуированы из районов подтопления.

Напомним, в феврале на крупнейший город штата Техас Хьюстон обрушилась серия из шести торнадо. В результате непогоды пострадали не менее шести человек.