Умер заключенный, жестоко избитый "торнадовцем" в СИЗО

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Заключенный, избитый экс-бойцом расформированной специальной роты милиции "Торнадо" Ильей Холодом, умер в Лукьяновском СИЗО в Киеве, Холоду грозит новый срок от 7 до 10 лет, сообщает "Цензор" со ссылкой на заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

Ранее СМИ сообщили, что во время прогулки Холод избил своего сокамерника по фамилии Матвеев: он ударил заключенного кулаком в голову, в результате чего тот попал в реанимацию. По факту причинения тяжких телесных повреждений было начато уголовное производство.

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Что стало причиной конфликта, не сообщается.

По данным СМИ, Матвеев еще не был осужден, подозревался в удовлетворении половой страсти неприродным способом, которое было совершено по отношению к малолетним.

Ранее Оболонский райсуд приговорил Холода к девяти с половиной годам заключения. В частности, он был признан виновным в удовлетворении половой страсти неприродным способом, которое совершено группой лиц.