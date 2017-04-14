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    Умер заключенный, жестоко избитый "торнадовцем" в СИЗО

    Тема:

    Дело "Торнадо": судный день (198)

    (обновлено: )83520
    Что стало причиной конфликта между Ильей Холодом и его сокамерником, не известно. О смерти заключенного сообщил заместитель министра юстиции Юрий Маслак.
    Экс-боец Торнадо Илья Холод. Архивное фото
    censor.net.ua

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Заключенный, избитый экс-бойцом расформированной специальной роты милиции "Торнадо" Ильей Холодом, умер в Лукьяновском СИЗО в Киеве, Холоду грозит новый срок от 7 до 10 лет, сообщает "Цензор" со ссылкой на заместителя министра юстиции Юрия Маслака.

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    Ранее СМИ сообщили, что во время прогулки Холод избил своего сокамерника по фамилии Матвеев: он ударил заключенного кулаком в голову, в результате чего тот попал в реанимацию. По факту причинения тяжких телесных повреждений было начато уголовное производство.

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    Что стало причиной конфликта, не сообщается.

    По данным СМИ, Матвеев еще не был осужден, подозревался в удовлетворении половой страсти неприродным способом, которое было совершено по отношению к малолетним.

    Ранее Оболонский райсуд приговорил Холода к девяти с половиной годам заключения. В частности, он был признан виновным в удовлетворении половой страсти неприродным способом, которое совершено группой лиц.

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