В Киеве осудили восемь экс-бойцов спецроты "Торнадо"

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки. сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина".

"Больше всего получил командир роты Руслан Онищенко, — 11 лет лишения свободы. Далее идет его заместитель Николай Цукур, он получил 10. Другие бойцы преимущественно 8-9 лет. Также есть четыре условных сроки. Под домашний арест отправили четырех бывших бойцов — Юрия Шевченко — он получил три года испытательного срока, другие — по два года", — передал журналист.

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.

По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.