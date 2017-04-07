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    В Киеве осудили восемь экс-бойцов спецроты "Торнадо"

    Тема:

    Дело "Торнадо": судный день (194)

    (обновлено: )316
    По информации СМИ, командир роты Руслан Онищенко осужден судом на 11 лет лишения свободы, Николай Цукур - на 10 лет, другие бойцы преимущественно - на 8-9 лет.
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Оболонский райсуд Киева приговорил экс-командира расформированной роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо" Главного управления МВД Украины в Луганской области Руслана Онищенко, его заместителя Николая Цукура и еще 6 сотрудников подразделения к длительным срокам лишения свободы, еще четверым обвиняемым дал условные сроки. сообщил корреспондент в эфире телеканала "112 Украина". 

    Торнадовец: бойцы были в усилении полицейских, сами не задерживали. Видео
    NewsOne/Youtube
    "Торнадовец": мы были в усилении милицейского патруля, сами не задерживали

    "Больше всего получил командир роты Руслан Онищенко, — 11 лет лишения свободы. Далее идет его заместитель Николай Цукур, он получил 10. Другие бойцы преимущественно 8-9 лет. Также есть четыре условных сроки. Под домашний арест отправили четырех бывших бойцов — Юрия Шевченко — он получил три года испытательного срока, другие — по два года", — передал журналист.

    В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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    Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений. 

    По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.

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