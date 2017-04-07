"Торнадовец": мы были в усилении милицейского патруля, сами не задерживали

В ходе заседания экс-бойцы "Торнадо" веселились, предлагали сфотографироваться с журналистами и заявили о своем нежелании слушать до конца текст приговора. Суд объявил технический перерыв, и обвиняемые были конвоированы обратно в СИЗО.

Пресс-секретарь суда заявила, что дело насчитывает 86 томов, сообщает Hromadske.

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Заседание суда в пятницу началось в 10:00, однако там не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышат слов судей. Пресс-секретарь суда, комментируя проблемы со звуком, заявила, что на результативной части они будут решены.

Оболонский райсуд Киева выносит приговор 13 бывшим бойцам "Торнадо", которых обвиняют, в частности, в создании преступной организации, удовлетворении половой страсти неестественным путем с угрозой, применении насилия и пытках.