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    "Торнадовец": мы были в усилении милицейского патруля, сами не задерживали

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    Дело "Торнадо": судный день (193)

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    Во время судебного заседания в Оболонском райсуде Киева один из экс-бойцов расформированной специальной роты милиции "Торнадо" в ответ на обвинения в пытках заявил, что они работали в усилении милицейского патруля, а сами никого не задерживали.
    NewsOne/Youtube

    В ходе заседания экс-бойцы "Торнадо" веселились, предлагали сфотографироваться с журналистами и заявили о своем нежелании слушать до конца текст приговора. Суд объявил технический перерыв, и обвиняемые были конвоированы обратно в СИЗО.

    Торнадовцев доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    twitter.com/HromadskeUA
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков

    Пресс-секретарь суда заявила, что дело насчитывает 86 томов, сообщает Hromadske.

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    Заседание суда в пятницу началось в 10:00, однако там не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышат слов судей. Пресс-секретарь суда, комментируя проблемы со звуком, заявила, что на результативной части они будут решены.

    Оболонский райсуд Киева выносит приговор 13 бывшим бойцам "Торнадо", которых обвиняют, в частности, в создании преступной организации, удовлетворении половой страсти неестественным путем с угрозой, применении насилия и пытках.

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