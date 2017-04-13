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    Экс-боец "Торнадо" жестоко избил сокамерника в Лукьяновском СИЗО

    Тема:

    Дело "Торнадо": судный день (197)

    (обновлено: )12301
    Илья Холод ударил другого заключенного кулаком в голову, в результате чего тот попал в реанимацию. По факту причинения тяжких телесных повреждений начато уголовное производство.
    Объявление приговоры бывшим бойцам спецроты Торнадо
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Осужденный экс-боец ныне расформированной роты специального назначения МВД "Торнадо" Илья Холод во время прогулки в СИЗО жестоко избил своего сокамерника, говорится в сюжете ТСН

    Андрей Портнов
    Украинское фото
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    В Лукьяновском следственном изоляторе подробностей инцидента не раскрывают, однако уточнили, что конфликт возник во время прогулки.

    Экс-"торнадовец" ударил другого заключенного кулаком в голову, в результате чего тот попал в реанимацию. По факту причинения тяжких телесных повреждений начато уголовное производство.

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    "Просто конфликтная ситуация, во время которой один заключенный толкнул другого заключенного, тот ударился головой о стену и получил вследствие этого травму. Сейчас он находится под наблюдением врачей, оказывается необходимая медицинская помощь", — прокомментировали в СИЗО.

    Напомним, Оболонский районный суд Киева 7 апреля приговорил восемь экс-бойцов "Торнадо" к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, еще четырем дали условные сроки. 

    В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой спецротой поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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    Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений. 

    По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов было открыто 400 уголовных производств.

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