Все только начинается. Портнов о приговоре Назарову и бойцам "Торнадо"

РИА Новости Украина

Юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал приговоры, вынесенные генералу Виктору Назарову и бойцам "Торнадо".

"Если абстрагироваться от наносного патриотизма и оперировать сухими фактами, то приговор Павлоградского суда о признании виновным генерала ВСУ в трагедии с самолётом и сегодняшнего решения Оболонского суда, осудившего бойцов МВД Торнадо за похищение людей и изнасилования – это самая настоящая юридическая фиксация военных преступлений украинских властей на Донбассе.

О преступлениях сепаратистов сказано уже много, а эти приговоры приняты новыми украинскими судами, пережившими три судебные реформы, очищение от диктаторского прошлого, несколько волн люстрации и переаттестации.

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Установление юридических фактов военных преступлений украинских властей на Донбассе именно украинскими судами – хороший case (довод – Ред.) для будущего международного уголовного правосудия", – написал Портнов.