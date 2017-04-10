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    Все только начинается. Портнов о приговоре Назарову и бойцам "Торнадо"

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    Дело "Торнадо": судный день (196)

    (обновлено: )30230
    Приговоры генералу Назарову и бойцам "Торнадо" – это самая настоящая юридическая фиксация военных преступлений украинских властей в Донбассе, считает юрист Андрей Портнов.
    Андрей Портнов
    Украинское фото

    РИА Новости Украина

    Юрист, экс-заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов на своей странице в Facebook прокомментировал приговоры, вынесенные генералу Виктору Назарову и бойцам "Торнадо". 

    Генерал-майора ВСУ Виктор Назаров. Архивное фото
    УНИАН
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    "Если абстрагироваться от наносного патриотизма и оперировать сухими фактами, то приговор Павлоградского суда о признании виновным генерала ВСУ в трагедии с самолётом и сегодняшнего решения Оболонского суда, осудившего бойцов МВД Торнадо за похищение людей и изнасилования – это самая настоящая юридическая фиксация военных преступлений украинских властей на Донбассе. 

    О преступлениях сепаратистов сказано уже много, а эти приговоры приняты новыми украинскими судами, пережившими три судебные реформы, очищение от диктаторского прошлого, несколько волн люстрации и переаттестации.

    Смотрите также: Оглашение приговора "торнадовцам": без звука, но с селфи 

    Установление юридических фактов военных преступлений украинских властей на Донбассе именно украинскими судами – хороший case (довод – Ред.) для будущего международного уголовного правосудия", – написал Портнов.

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