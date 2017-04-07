Оглашение приговора "торнадовцам": без звука, но с селфи

Тринадцать обвиняемых проходят по делу расформированной специальной роты милиции "Торнадо", приговор по которому в пятницу начали зачитывать судьи Оболонского районного суда Киева, дело насчитывает 86 томов, сообщила пресс-секретарь суда.

Ранее было известно о 12 обвиняемых бойцах расформированной спецроты.

"В суде сегодня день определен как нерабочий. Мы работаем на финал. Приговор будет оглашен не скоро, ведь дело насчитывает 86 томов", — цитирует ее Hromadske.

Заседание суда в пятницу началось в 10:00, однако там не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышат слов судей.

Пресс-секретарь суда, комментируя проблемы со звуком, заявила, что на результативной части они будут решены.

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По данным издания, "торнадовцы" с удовольствием позируют перед камерами, предлагают сделать селфи с ними и шутят в то время, когда суд объявляет им приговор.