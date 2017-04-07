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    Фотоленты

    Оглашение приговора "торнадовцам": без звука, но с селфи

    (обновлено: )21520
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Судебное заседание по делу Торнадо в Оболонском райсуде Киева 7 апреля 2017
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Судебное заседание по делу Торнадо в Оболонском райсуде Киева 7 апреля 2017
    Судебное заседание по делу "Торнадо" в Оболонском райсуде Киева 7 апреля 2017.
    hromadske.ua
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения Торнадо
    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"
    Украинское фото
    Украинское фото

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    Оболонский райсуд Киева объявляет приговор бывшим бойцам спецподразделения "Торнадо"

    Тринадцать обвиняемых проходят по делу расформированной специальной роты милиции "Торнадо", приговор по которому в пятницу начали зачитывать судьи Оболонского районного суда Киева, дело насчитывает 86 томов, сообщила пресс-секретарь суда.

    facebook.com/irina.romaliyskaya
    Приговор "Торнадо". Полиция взяла здание суда в оцепление

    Ранее было известно о 12 обвиняемых бойцах расформированной спецроты.

    "В суде сегодня день определен как нерабочий. Мы работаем на финал. Приговор будет оглашен не скоро, ведь дело насчитывает 86 томов", — цитирует ее Hromadske.

    Заседание суда в пятницу началось в 10:00, однако там не смогли настроить микрофоны, в связи с чем ни прокуроры, ни журналисты, ни обвиняемые не слышат слов судей.

    Пресс-секретарь суда, комментируя проблемы со звуком, заявила, что на результативной части они будут решены.

    Смотрите также: "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков

    По данным издания, "торнадовцы" с удовольствием позируют перед камерами, предлагают сделать селфи с ними и шутят в то время, когда суд объявляет им приговор.

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