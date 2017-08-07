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    Тиллерсон сообщил, когда США ответят на сокращение дипмиссии в России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (494)

    (обновлено: )29415
    По данным СМИ, Рекс Тиллерсон заявил, что уведомил о подготовке ответа на сокращение дипмиссии своего российского коллегу Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье. Как именно США планируют ответить, он не уточнил.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон ответит на требование Москвы о сокращении американской дипмиссии в России к 1 сентября, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo
    Не карточный домик американских санкций

    По данным агентства, Тиллерсон заявил, что уведомил об этом своего российского коллегу Сергея Лаврова во время их встречи в Маниле в воскресенье. Как именно США планируют ответить, он не уточнил.

    Тиллерсон также заявил, что задал Лаврову несколько уточняющих вопросов о российском решении.

    Смотрите также: Тиллерсон — Лавров: первая встреча после санкций

    В США ранее был принят закон о санкциях против России. Москва в свою очередь потребовала от Вашингтона сократить число сотрудников своих дипломатических представительств в РФ, чтобы привести его в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США. Ранее Uосдеп США заявил, что сожалеет о принятом Россией решении и думает над ответом.

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