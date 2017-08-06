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    МИД РФ: мы и впредь будем отвечать на недружественные действия США

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    США - Россия: санкции преткновения (492)

    (обновлено: )23260
    Как заявил Лавров, принятый в США закон о санкциях против России "стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Российская Федерация будет отвечать на недружественные действия США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, распространенном по итогам встречи российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst/File Photo
    Не карточный домик американских санкций

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    "Рассматривалась ситуация в российско-американских отношениях. Лавров указал на то, что принятый в США закон о санкциях против России стал очередным звеном в цепи недружественных и опасных для международной стабильности шагов, нанес мощный удар по перспективам двустороннего сотрудничества. Естественно, подобные действия, включая незаконное удержание с декабря прошлого года нашей дипломатической собственности, не могли остаться без ответа. Так будет и впредь. Вместе с тем, мы готовы к нормализации диалога, если в Вашингтоне откажутся от конфронтационной линии", — отмечается в сообщении.

    Лавров и Тиллерсон в ходе встречи, состоявшейся в Маниле, также обсудили ситуацию вокруг КНДР. В связи с этим российский министр "указал на недопустимость эскалации напряженности, к которой ведут американские военные приготовления в районе Корейского полуострова".

    "Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию сирийского конфликта, в том числе в развитие согласованного в июле российско-американо-иорданского меморандума о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Лавров акцентировал необходимость строгого соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны, а также положений резолюций Совета Безопасности ООН, заложивших основу продвижения политического процесса", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    Встреча Лаврова и Тиллерсона проходила на фоне очередного скандала — США ввели самые масштабные за последние три года санкции, направленные, в том числе, против российского энергетического сектора. Москва назвала такие действия хамством и началом торговой войны и ввела в ответ контрмеры, которые, в частности, предполагают сокращение количества сотрудников в американских диппредставительствах в России.

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