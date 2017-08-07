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    Военные сообщили о потерях за сутки в Донбассе

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (104)

    (обновлено: )23630
    По данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 18 раз нарушил перемирие, двое украинских защитников получили боевые ранения.
    Украинский военный
    Facebook Минобороны Украины

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за сутки 18 раз открывали огонь по их позициям, двое военных были ранены, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

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    По данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "18 раз нарушил перемирие", "двое украинских защитников получили боевые ранения".

    По утверждениям украинских военных, на донецком направлении огонь велся в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Водяного, Широкино, Павлополя и Новотроицкого.

    В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новоалександровку и Новотошковское.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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