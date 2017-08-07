Военные сообщили о потерях за сутки в Донбассе

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Военные заявили, что ополченцы в Донбассе за сутки 18 раз открывали огонь по их позициям, двое военных были ранены, сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "18 раз нарушил перемирие", "двое украинских защитников получили боевые ранения".

По утверждениям украинских военных, на донецком направлении огонь велся в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Водяного, Широкино, Павлополя и Новотроицкого.

В пресс-центре также заявляют, что на луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреляли Новоалександровку и Новотошковское.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.