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    В мире

    Пенс опроверг планы баллотироваться в президенты США в 2020 году

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    Как отметил вице-президент США Майк Пенс, заявления в статье New York Times категорически неверны - "это последняя в череде попыток СМИ разделить нынешнюю администрацию".
    Вице-президент США Майк Пенс
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Вице-президент США Майк Пенс опроверг информацию о том, что он собирается баллотироваться в президенты на выборах 2020 года.

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    New York Times утверждает, что многочисленные помощники Пенса ищут спонсоров для его предвыборной кампании в президенты, а сам Пенс "выстраивает собственную политическую базу". Если бы публикация оказалась правдой, то Пенс либо не является лояльным президенту Дональду Трампу и хочет бросить ему вызов после первого срока, либо ждет, что Трамп по тем или иным причинам не захочет или не сможет выдвигаться на второй срок.

    "Сегодняшняя статья в New York Times отвратительна и оскорбительна для меня, моей семьи и всей моей команды. Заявления в этой статье категорически неверны — это последняя в череде попыток СМИ разделить нынешнюю администрацию", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Пенса.

    "С какими бы фейковыми новостями мы ни сталкивались, вся моя команда сосредоточит усилия на продвижении повестки дня президента и его переизбрании в 2020 году. Любые другие предположения смешны и абсурдны", — подчеркнул Пенс.

    Вице-президенты США нередко баллотируются на пост главы государства, но по традиции лишь после того, как действующий президент пробудет у власти два срока либо откажется или не сможет баллотироваться на второй срок. На протяжении американской истории четырнадцать вице-президентов стали президентами, в том числе Джордж Буш-старший, Джеральд Форд, Ричард Никсон, Линдон Джонсон, Теодор Рузвельт и Томас Джефферсон.

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