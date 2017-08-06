Донбасс за мир и против виз с РФ - опрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В Донбассе более, чем в других регионах Украины, наблюдается готовность достичь мира любой ценой. Таковы результаты исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" (с привлечением сети фирмы Ukrainian Sociology service и при финансовой помощи посольства Великобритании в Украине).

Опрос проводился в июне 2017 года на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. В целом в каждой из областей было опрошено по 500 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4,6%.

Согласно результатам исследования, о готовности к миру любой ценой заявили 41% респондентов на подконтрольных правительству территориях Донбасса. И в Донецкой, и в Луганской областях количество лиц, выступающих за любые компромиссы ради мира (44% и 38% соответственно), несколько больше, чем доля тех, кто убежден, что можно идти на компромиссы, но не на любые (39% и 34%).

В то же время в Донбассе самая малая (по сравнению с другими регионами) доля респондентов, считающих, что мир можно установить только с позиции силы. В целом на подконтрольных территориях так считают 8% (а, например, в западных областях Украины — 17,6%).

"Это понятно, что в этом регионе больше тех, кто готов к тому, что для мира надо соглашаться на компромиссы с кем угодно и о чем угодно. В Луганской области таких 38%, в Донецкой — 44%. Но обращаю внимание, что это даже не половина… И есть еще те, кто считает, что мир в Донбассе можно установить только с позиции силы, когда одна из сторон победит", - сказала директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина, презентуя результаты опроса на пресс-конференции в Киеве.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Ирина Бекешкина

Ранее исследователи уже выяснили, что граждане тем более воинственно настроены, чем дальше они находятся от района боевых действий.

Какие решения надо принять украинской власти для установления мира? По словам социолога, "тут Донбасс не отличается от Украины в целом".

"Большинство считают, что это (должно быть — Ред.) восстановление нормальной жизни на территориях Донбасса, контролируемых Украиной", — сказала Бекешкина. Но добавила: все-таки отличия есть, в в целом по Украине сторонников усиления международного давления на Россию гораздо больше, чем таковых в Донбассе.

Социологи отметили, что большинство (63,5%) жителей Донбасса не поддерживают введения визового режима с Россией. Уровень поддержки этой инициативы несколько выше в Донецкой области (29%), чем в Луганской (10%). В целом в регионе одобряют введение виз 19% (и это несколько больше, чем в южных областях, там за визовый режим высказываются лишь 14,5%).

В то же время в западном регионе уровень поддержки визового режима с РФ составляет 60%.

Согласно результатам опроса, в Луганской области присоединение в перспективе к Евросоюзу поддерживают лишь 14% жителей, тогда за вступление в Таможенный союз — 27%. При этом 31% опрошенных считает, что Украине не стоит вступать ни в один из этих союзов.

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В донецкой области поддержка вступления в ЕС значительно выше (32%), а сторонников вступления в Таможенный союз несколько меньше (19%), но и тут относительное большинство (31%) отдают предпочтение неприсоединения ни к одному из этих союзов.

В целом, отметили социологи, Донбасс отличается самой низкой поддержкой вступления в ЕС (23%) и самой большой поддержкой вступления в Таможенный союз (23%).