Бортник: американские "ястребы" могут обострить конфликт в Донбассе

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Конфликт в Донбассе ближе к стадии замораживания, нежели к "горячей" фазе, но нельзя исключать искусственных попыток усложнить ситуацию. Такие попытки могут предпринять представители "партии ястребов" в США, чтобы решить свои внутриполитические задачи — еще больше загнать президента США Дональда Трампа в угол. Об этом сказал политолог Руслан Бортник.

"Я думаю, что сегодня все-таки (конфликт — Ред.) ближе к замораживанию. Но на фоне выборов в России, на фоне обострения противостояния вокруг "российского досье" в истеблишменте США, внутри американского политикума, я не исключаю попыток обострить конфликт со стороны "партии ястребов" в США. Для того, чтобы, с одной стороны, создать проблемы для российской избирательной кампании, для проведения чемпионата мира по футболу, с другой стороны, чтобы еще дальше загнать Трампа в угол, тяжелее сделать любой диалог между Трампом и Путиным", — сказал Бортник.

Он добавил, что такие попытки эскалации конфликта могут последовать в любой момент, поскольку такая эскалация — "инструмент брутального политического шантажа".

По мнению Бортника, Россия будет вести себя осторожно даже в том случае, если США начнут поставки летального оружия Киеву. Отвечая на вопрос, могут ли последовать ответные действия со стороны Москвы, политолог сказал: "Думаю, что нет".

"Мы же не говорим в данном случае об американских истребителях или тактических ракетах. Мы говорим всего лишь о номенклатуре стрелкового вооружения, включая переносные ракетные противотанковые комплексы. Думаю, аналоги этих вооружений уже есть (у ополченцев — Ред.) в Донбассе, поэтому кардинальным образом военную ситуацию это не изменит. Это больше политический шаг, попытка "щелкнуть по носу Кремль", попытка разыгрывать антироссийскую карту внутри американского общества", — резюмировал эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Руслан Бортник

Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в АТО.

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков в связи с этим отметил, что "в практическом плане это означало бы существенную дестабилизацию обстановки на юго-востоке Украины".

В последние две недели августа может состояться встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, сообщила газета "Известия" со ссылкой на дипломатические источники.

По словам собеседника издания, стороны будут обсуждать вопросы урегулирования в Украине и недопущения эскалации конфликта. Одной из главных тем станет соблюдение минских соглашений сторонами конфликта: Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Место встречи еще не определено. Как сообщил на своей странице в Facebook директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, она может пройти в Минске.