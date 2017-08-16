Бондаренко о перспективах встречи Волкера и Суркова и о поставках оружия

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вашингтон и Москва могут договориться о реальных мерах по мирному урегулированию украинского конфликта, и на предстоящей встрече спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова возможны какие-то шаги в этом направлении. При этом стороны могут продолжать поставки оружия на Украину, это параллельные процессы, считает политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, спецпредставитель США по Украине встретится с Сурковым в Москве в ближайшее время. Позже газета "Известия" сообщила со ссылкой на дипломатические источники, что договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым достигнута: она состоится в Москве до конца августа. Посольство США в РФ не подтвердило данную информацию.

Впрочем, по сообщениям СМИ, место встречи еще не определено, рассматриваются разные варианты, в том числе — Женева, Вена, Минск.

"Ожидаем, что хоть какая-то подвижка (в процессе мирного урегулирования — Ред.) должна быть, потому что Москва и Вашингтон должны показать, что их диалог — это гораздо эффективнее, чем переговоры в формате "нормандской четверки", — сказал Кость Бондаренко, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

По его мнению, на встрече речь будет, в частности, идти о том состоянии, в каком находится Минский мирный процесс и о том, что необходимо предпринять для его интенсификации.

Ранее Бондаренко в связи с публикациями в украинских СМИ о том, что спрецпредставитель США по Украине имеет репутацию "ястреба", отмечал, что "какими бы ни были личные симпатии или антипатии Волкера, но действовать он будет строго в соответствии с инструкциями и директивами, которые ему будет спускать Госдеп".

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Но как ожидания оживления "Минска-2" и каких-то реальных шагов к разрешению кризиса на востоке Украины коррелируются с сообщениями о готовности США начать поставки Киеву летального оружия? По мнению политолога, прямой связи здесь нет.

"Дело в том, что оружие поступает как из России в ДНР и ЛНР, так и из Америки в Украину. Но на самом деле накануне любой встречи, накануне любых переговоров происходит, что называется, повышение ставок. То есть стороны, пока не договорятся о чем-то другом, о противоположном, они выполняют свои программы", — сказал Бондаренко.

Он напомнил, что в американском бюджете выделены средства на военные цели для Украины — в частности, Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на предоставление помощи, включая военную подготовку, технику, летальное вооружение оборонного назначения.

"Точно так же Российская Федерация под видом утилизации оружия… сваливает его в Донбасс. Это абсолютно понятная деятельность", — отметил Бондаренко.

По мнению эксперта, "поскольку деньги уже выделены, вопрос по оружию согласован, то независимо от того, как будут встречаться Волкер и Сурков, что они решат, а это оружие будет идти — в том числе в Украину из США".

"Не обязательно это оружие будет использоваться, но будет поставляться. В США развитый военно-промышленный комплекс, его лоббисты заинтересованы в том, чтобы оружие куда-то сбывалось. Так что это (поставки оружия и предстоящая встреча Волкера с Сурковым — Ред.) — не взаимосвязанные вещи", — резюмировал Бондаренко.

Напомним, СМИ сообщали со ссылкой на американских чиновников, что Министерство обороны США (Пентагон) попросило Белый дом предоставить высокотехнологичное противотанковое вооружение Украине. Предлагаемый пакет помощи включает противотанковые ракеты Javelin стоимостью около 50 миллионов долларов.