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    Политика

    Медведчук пояснил, чем грозит срыв "минских соглашений"

    Тема:

    "Нормандские переговоры" по Донбассу (66)

    (обновлено: )55
    По мнению Виктора Медведчука, срыв достигнутых договоренностей "грозит не только эскалацией боевых действий, но и репутационными потерями Киева".
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Виктор Медведчук заявил, что переговоры лидеров "нормандской четверки" по урегулированию в Донбассе показали, что минские соглашения по-прежнему актуальны.

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    "Апокалиптические прогнозы адептов и экспертов "партии войны", трубящих о том, что минские договоренности себя исчерпали, а потому необходимо от них отказаться, оказались более чем несостоятельными. В ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки", а также в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона четко прозвучала четкая позиция: минские соглашения являются незыблемыми и должны быть выполнены в полном объеме", — написал Медведчук в блоге на сайте движения, комментируя итоги разговора "нормандской четверки".

    По его мнению, это значит, что в Европе понимают необходимость неукоснительного выполнения как пунктов, касающихся безопасности, так и политико-правового характера для реализации "Минска-2". Как считает Медведчук, конкретное выполнение соглашений подразумевает, что реализовывать их должны все стороны конфликта. Однако заявления о том, что Киев выполняет минские соглашения, по меньшей мере голословны, утверждает он.

    "Я убежден, что для прекращения конфликта, сохранения территориальной целостности, "сшивания" страны у президента есть политическая воля. Но, к сожалению, по-прежнему нет политического ресурса. Силы, представляющие "партию войны", заинтересованы в эскалации конфликта и потому будут раскалывать страну, препятствовать выполнению "Минска", любыми методами срывая достигнутые договоренности. А это грозит не только эскалацией боевых действий, но и репутационными потерями Киева", — заявил политик.

    Президенты РФ, Франции, Украины и канцлер Германии в понедельник после трехмесячной паузы обсудили по телефону урегулирование в Донбассе и договорились о встрече внештатных советников глав государств "нормандского формата", которая должна состояться во второй половине августа.

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