Названа дата следующего заседания контактной группы в Минске

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 2 августа.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 2 августа", — сказала пресс-секретарь Кучмы.

Ранее сообщалось, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны достигли договоренности не вносить в список обмена лиц, которые не причастны к конфликту на востоке Украины.