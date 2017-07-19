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    Названа дата следующего заседания контактной группы в Минске

    Тема:

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    О дате следующего заседания Трехсторонней контактной группы сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
    Круглый зал в Президент-отеле в Минске, где проходят заседания контактной группы по Украине
    Realt.onliner.by

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Следующее заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) в Минске запланировано на 2 августа.

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    Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-президента Украины, представитель Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

    "Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 2 августа", — сказала пресс-секретарь Кучмы.

    Ранее сообщалось, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны достигли договоренности не вносить в список обмена лиц, которые не причастны к конфликту на востоке Украины.

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