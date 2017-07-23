Геращенко сообщила, от чего будет зависеть исход "Минска"

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ближайшие переговоры в минском формате будут во многом зависеть от результатов предстоящего телефонного разговора в нормандском формате.

Накануне Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор в нормандском формате президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона пройдет 24 июля в 12.00.

"Завтра — первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое — вопрос безопасности и освобождению заложников… Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Реинтеграция Донбасса. Об элементарных правах человека все забыли — Тарута

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.