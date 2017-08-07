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    "Опасное развитие". Москва ответила на "дрейф Вашингтона" по оружию для Киева

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    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины (13)

    (обновлено: )93770
    Заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков заявил, что военное оборудование и те средства, которые не могут нанести смертельный ущерб противоположной стороне, уже давно "в огромных объемах поставляются на Украину".
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 7 авг – РИА Новости Украина. Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что поставки США летального оружия Украине могут привести к дестабилизации обстановки в Донбассе.

    Ранее зампред объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва заявил, что министерство обороны США продолжает изучать вопрос о поставках летальных видов вооружения Украине. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки оружия участвующим в АТО.

    "В практическом плане это означало бы существенную дестабилизацию обстановки на юго-востоке Украины", — заявил Рябков в интервью радио Sputnik.

    Он пояснил, что имеет в виду летальное оружие, так как военное оборудование и те средства, которые не могут нанести смертельный ущерб противоположной стороне, уже давно "в огромных объемах поставляются на Украину не только из США, но из многих стран НАТО и не только НАТО".

    "И очень многие военные инструкторы из разных натовских стран, в том числе США, Канады и многих других тренируют украинских военных и приемам соответствующим обучают, и как пользоваться этим оборудованием учат", — отметил замглавы МИД РФ.

    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Белый дом уже определяет объемы поставок летального оружия Киеву

    "Но речь сейчас идет об этом качественно новом шаге. Будет ли он сделан и если будет, то когда? Мы видим некий дрейф Вашингтона в этом направлении, и это было бы крайне опасным развитием", — подчеркнул он.

    В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки.

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    Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений в Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия в Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

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