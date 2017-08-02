Савченко объяснила, почему против летального вооружения из США

Предоставление летального вооружение Украины — это шаг к эскалации военных действий в Донбассе, считает внефракционный народный депутат Надежда Савченко.

"Оружие, особенно если оно достаточно мощное, это большой шаг к победе. Вопрос к победе кого и к какой границе. Потому что на любое оружие также есть оружие. В любом случае оружие это шаг к эскалации. Вопрос к победе, не к победе будет зависеть от количества и мощности оружия. Или кроме летального будет еще и защитная, в частности, так называемый зонтик НАТО и сколько людей будут готовы взять в руки это оружие", — заявила Савченко в эфире телеканала ZIK.

По ее мнению, для предоставления оружия надо сделать экспертные выводы, "чего и сколько Украине нужно".

"Надо сделать экспертные выводы, какое оружие нам необходимо. Если политикам не хочется дипломатично решать вопросы для того, чтобы сохранить жизнь людей, то тогда можно говорить, чтобы решать их военными. Но уже четвертый год идет эта "горячая война". Возникает вопрос, нужно подливать масла в огонь войны?" — отметила нардеп.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны, особенно претендующие на роль в урегулировании конфликтов, должны избегать действий, которые могут спровоцировать новый виток напряженности. Так он прокомментировал информацию о возможных поставках в Украину из США американских противотанковых ракет (ПТУР).