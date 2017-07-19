Белый дом уже определяет объемы поставок летального оружия Киеву

Владимир Матвеев, обозреватель

"Я поддерживаю предоставление летальной оборонительной помощи по безопасности Украине, и Министерство обороны США активно занимается этим вопросом на межведомственном уровне", цитирует слова генерала военно-воздушных сил США Пола Селва украиноязычная версия "Голоса Америки".

Отмечается, что в своих свидетельствах, обнародованных накануне слушаний, Селва также выступил за предоставление Украине летальных вооружений.

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На данном этапе американская администрация решает вопрос о том, какие типы и объемы поставок летального оружия передавать в Украину.

"Политический вопрос заключается не в том, оказывать или нет летальное оборонительное содействие, а о видах и объемах этого летального оборонительного содействия украинцам, чтобы они могли защищать свой суверенитет", заявил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Селва, выступая во вторник на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Хотя обороноспособность Украины усилилась благодаря учениям США, Украина все еще не имеет достаточных возможностей, так как ее противник является более технологически продвинутым", сказал генерал. Он пояснил, что пока обсуждения продолжаются. "Думаю, в предстоящие месяцы у вас будет ответ на данный вопрос", сказал Селва.

Наряду с этим генерал уточнил, что Пентагон отстаивает в межведомственном обсуждении идею передачи Киеву оружия. "Мы, к примеру, выступали за передачу Украине … противотанковых вооружений. Не танков и наступательных средств, а оборонительных", уточнил Селва. На вопрос, о ком именно он говорит, применяя слово "мы", генерал ответил: "Европейское командование ВС США и Комитет начальников штабов".

Экс-посол США в Украине, эксперт Института США Brookings Стивен Пфайфер подтвердил в Twitter, что генерал Селва сообщил Комитету Сената по вопросам ВС, что командование США в Европе и Объединенный комитет начальников штабов ВС США выступают за предоставление летальной военной помощи Украине.

На сообщение Пфайфера ответил глава аналитического центра Пенна-Байдена и бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер. По его словам, в отношении необходимости предоставления оружия Украине сложился межведомственный консенсус, однако решение остается за Белым домом.

В ходе слушаний Сельва также выразил согласие с генералом США Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов, что Россия является наибольшей угрозой для национальной безопасности США.

"Хотя Северная Корея, Иран и ИГИЛ имеют очевидно враждебные намерения и составляют региональную и глобальную угрозы, ни одна из них не угрожает существованию нашей страны. Россия и Китай находятся в иной категории: они способны завлечь США по всему спектру ядерного и традиционного конфликта. Они продолжают неотступно инвестировать в полный спектр современных инструментов. Почему Россия является более немедленной угрозой – так это из-за ядерных возможностей, демонстрации агрессивного поведения и готовности применять военную силу", добавил генерал.

В то же время, председатель комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн заявил о том, что США и Европе необходимо разработать стратегию по увеличению дипломатических, экономических и военных последствий для России в связи с, якобы невыполнением ею Минских соглашений, говорится в сообщении пресс-службы Маккейна.

Напомним, на постсоветском пространстве приоритетным и основным получателем военной и экономической помощи США является Украина.

При этом в проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год включена возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего никогда не было в предыдущих бюджетах.

Однако, президент США Дональд Трамп решил урезать международную финансовую помощь. На 2018 год администрация Трампа планирует предоставить Украине военной помощи и помощи на поддержание порядка в размере $ 175,90 млн. (в 2017 году — $ 278,85 млн.).

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Наряду с этим, Комитет по вопросам ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США представил проект закона об ассигнованиях на нужды Госдепа США, зарубежные операции и смежные программы на 2018 финансовый год, которым выделяются средства на программы поддержки Украины.

"Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Госдепартамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств сохранены на уровне 2017 — в объеме, не меньше 410,465 млн долларов", говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине в Facebook.

Законопроект, в частности, предусматривает финансирование на оборонные цели по программе "Международное военное финансирование" для Украины на уровне "не меньшем текущего бюджетного года", также "законодательную возможность для выделения в случае необходимости средств для предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий".