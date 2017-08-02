Нардеп-"радикал" Лозовой посвятил Савченко пост с сексуальным подтекстом

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой весьма своеобразно отреагировал на заявление внефракционного нардепа Надежды Савченко о том, что она в молодости подрабатывала в службе "Секс по телефону".

Ранее Савченко в интервью одному из интернет-изданий призналась, что имела опыт работы в сфере секс-услуг.

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Лозовой в своем Facebook накануне вечером опубликовал "драматургический" пост, посвященный Савченко. "Радикал", не стесняясь в выражениях, описал звонок в секс-службу. В посте Лозового сексуальные мотивы неразрывно сплетены с политикой конъюнктурой. Нардеп обвинил Савченко в работе на Виктора Медведчука и как следствие на Россию, а службу "Секс по телефону" представил как способ насилия украинского народа "московской кукушкой".

Facebook Андрея Лозового Комментарий Андрея Лозового о Надежде Савченко

Некоторые пользователи уже обратили внимание, что Лозовой пишет "со знанием дела".

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Отметим, ранее "московской кукушкой" лидер Радикальной партии Олег Ляшко называл главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко.