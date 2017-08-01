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    Россия

    "Подливают масла в огонь". Россия о поставках Украине летального оружия

    (обновлено: )42641
    Во внешнеполитическом ведомстве России считают, что разработчики плана поставок Киеву летального оружия, вероятно, считают ситуацию на востоке Украины "недостаточно взрывоопасной".
    Здание МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов считает, что разработчики плана поставок в Украину летального оружия исходят из того, что обстановка в Донбассе недостаточно взрывоопасна.

    Белый дом
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Белый дом уже определяет объемы поставок летального оружия Киеву

    "Разработчики плана поставок на Украину летального оружия, видимо, исходят из того, что обстановка на востоке этой страны недостаточно взрывоопасна, и что надо подлить масла в огонь. Ссылки на то, что речь идет о поставках вооружений оборонительного характера, сути дела не меняют, тем более что ополченцы попыток расширения контролируемой ими территории не предпринимают и, соответственно, обороняться Киеву не от кого", — сказал Ульянов РИА Новости.

    Издание Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников в понедельник сообщило, что Пентагон и Госдепартамент США разработали план поставок Украине противотанковых ракет и другого вооружения. Одобрения от Белого дома пока не поступало.

    Смотрите также: Парубий о НАТО, летальном вооружении и отношениях Украины и США

    "Вместе с тем те круги на Украине, которые склонны делать ставку на силу, наверняка восприняли бы американские поставки как поощрение к военным действиям. Ответственность за такое развитие событий легла бы не только на Киев, но и на Вашингтон", — добавил высокопоставленный дипломат.

    Ранее экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия в Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. 

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