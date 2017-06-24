Чалый объяснил связь между соглашениями по обороне с США и летальным оружием

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Договоренности о подписании соглашений в оборонной сфере будут способствовать политическому решению Белого дома о предоставлении Украине летальной оружия, считает посол Украины в США Валерий Чалый.

"Что касается соглашений, то первое — это соглашение о взаимных оборонных закупках, второе — о ведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оба документа будут способствовать военно-техническому сотрудничеству, а также упростят выход американской продукции вооружений на украинский рынок и, соответственно, украинской — на рынок США", — отметил дипломат в интервью "Укринформу".

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Он подчеркнул, что эти соглашения "помогут имплементации политического решения (об оружии для Украины — Ред.), которое на сегодня Белым домом еще не принято".

В то же время Чалый выразил убеждение, что сейчас происходят серьезные изменения в подходах американской администрации.

Посол также напомнил, что мощная политическая поддержка предоставления Украине летальной оружия существует в обеих палатах Конгресса США.

"Кроме того, что изменилось и чего не было в последние годы — это официальный запрос Белого дома в бюджете 2018 года, в котором определяется возможность именно предоставления летального оружия оборонительного характера", — отметил украинский посол.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко по итогам визита в США анонсировал в ближайшее время подписание между Украиной и США соглашений об оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что в случае подписания соглашения по вопросам безопасности США на территории Украины могут быть размещены американские военные резервы.